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Воздушно-космические силы примут активное участие в МВТФ "Армия-2020"

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Андрей Юдин
Андрей Юдин.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 июля. Воздушно-космические силы примут активное участие в МВТФ "Армия-2020", сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Планируется значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой ВКС России, АО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Вертолеты России" и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники, беспилотной авиации, авиационных компонентов и вооружения. В соответствии с замыслом авиационного кластера предусматривается проведение следующих основных мероприятий:

- экспозиция более 70-ти натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке;

- научно-деловая и образовательные программы;

- демонстрационные полеты;

- летная программа для широкой публики;

- мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В общей программе показа будут участвовать авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Планируется продемонстрировать и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе.

Впервые планируется продемонстрировать возможности вооружения, военной и специальной техники на полигоне Ашулук, а также значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера, посвященную перспективной технике, предназначенной для замены текущего парка самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ту-134, Ту-154, а также обновления парка транспортных вертолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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