Почему для САО «Мальва» выбрано колёсное шасси: обсуждение версии

Источник изображения: ЦНИИ "Буревестник"

Не так давно Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», который ведёт разработку перспективной артиллерийской самоходки в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», представил внешний вид своего «детища». Это самоходное артиллерийское орудие, название которого обозначено как «Мальва».

Реализован проект САО 2С43, как заявлено, на основе 152-мм пушки 2А64. При этом в режиме предоставления открытых данных о проекте было добавлено, что «имеется возможность установки и модернизированных вариантов пушки».

Внимание экспертов на себя обратил тот факт, что «Мальва» выполнена на колёсном шасси. В этой связи разговор зашёл о своеобразной тенденции, при которой в разных армиях мира новые и перспективные САО (САУ) создаются именно на платформах с колёсной формулой. В случае с «Мальвой» это вариант 8х8.1. Речь идёт о платформе Брянского автомобильного завода БАЗ-6910 так называемой 20-й серии. По некоторым данным, речь может идти конкретно о модификации четырёхосных платформ от БАЗ, которыми оснащается, например, комплекс РЭБ «Красуха-2».

Источник изображения: ЦНИИ "Буревестник"

От варианта платформы от Минского завода колёсных тягачей в случае с «Мальвой» предпочли отказаться в пользу варианта от брянских производителей.

В этой связи обсуждается вопрос о том, почему же для новейшей отечественной артиллерийской самоходки было выбрано именно колёсное шасси.

В качестве ответа на этот вопрос высказывается несколько версий. Основная из них связана с тем, что при линейных размерах пушки именно колёсная платформа позволяет сохранить приемлемую массу всего артиллерийского комплекса. «Сажать» 2А64 на гусеничную платформу – фактически получить вторую 42-тонную САУ «Мста-С». Колёсное шасси даёт возможность снизить общий вес этого самоходного артиллерийского вооружения (САО), причём, как пишет официальный сайт Брянского автомобильного завода, платформы 8х8.1 позволяют обеспечить движение по всем видам дорог и местности. То есть, колёсная платформа вовсе не говорит о том, что существенно упадёт проходимость самоходки. Снижение же веса – это ещё и повышение скорости, что немаловажно, если «Мальву» необходимо перебросить в сжатые сроки на тот или иной участок выполнения операции.

Напомним, что в рамках ОКР "Набросок" разрабатываются и другие "цветочные" комплексы: помимо "Мальвы", например, это 120-мм "Флокс" на базе грузовика "Урал", а именно трёхосный полноприводный "Урал-ВВ" с ЯМЗ-6565 мощностью 270 л.с.