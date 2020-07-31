Передача Филиппинам самолета C-130 "Геркулес" из наличия ВВС США отложена из-за пандемии COVID-19

ЦАМТО, 30 июля. В связи с пандемией COVID-19 планируемая на июль передача ВВС Филиппин первого отремонтированного военно-транспортного самолета C-130 "Геркулес" из наличия ВВС США перенесена на осень.

Как сообщает издание Inquirer со ссылкой на министра обороны Филиппин Делфина Лоренцана, запланированная на июль поставка перенесена на октябрь из-за нарушения графика, вызванного глобальным кризисом в области здравоохранения. Поставка второго C-130 может состояться в 2021 году, а не в этом, как планировалось ранее.

Два военно-транспортных самолета C-130 были приобретены ВВС Филиппин в рамках американской программы "Иностранное военное финансирование". Стоимость двух машин с учетом ремонта составляет 2,5 млрд. филл. песо (50,8 млн. долл.). Согласно двусторонней договоренности, из этой суммы Филиппины выплатят 1,6 млрд. филл. песо (32,5 млн. долл.), оставшуюся часть погасят США.