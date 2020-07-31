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ЦНИИТОЧМАШ получил патент на изобретение ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда

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Т-90 «Владимир» – российский основной боевой танк на учениях. Фото РИА Новости
Т-90 «Владимир» – российский основной боевой танк на учениях. Фото РИА Новости.

ЦАМТО, 30 июля. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) получил патент на изобретение ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда.

"Разработка относится к области артиллерийской техники – для снарядов танковых и противотанковых пушек, а также для других артиллерийских боеприпасов. При этом изобретение может быть использовано и для боеприпасов стрелкового оружия. Предлагаемая конструкция нового ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда позволяет добиться увеличения бронепробивного действия снаряда с обеспечением его устойчивости на траектории полета", – сообщил один из авторов изобретения начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИТОЧМАШ Алексей Щекин.

"Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом, бронепробивное действие снаряда увеличивается", – пояснил А.Щекин. По расчетам конструкторов, новое ведущее устройство не увеличит стоимость боеприпасов.

Разработка ЦНИИТОЧМАШ, по оценке экспертов, в перспективе может использовано и в создании новых боеприпасов к стрелковому оружию. Изобретение явилось одним из результатов многолетних совместных исследований АО "ЦНИИТОЧМАШ" с Тульским государственным университетом по вопросам повышения эффективности артиллерийского вооружения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ЦНИИТОЧМАШ".

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