Новый беспилотник VSR700 для ВМС Франции совершил первый самостоятельный полёт

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Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, разрабатываемый в интересах ВМС Франции, совершил первый свободный полет в Экс-ан-Прованс на юге Франции. До этого все полеты проводились на страховочной привязи.

Как сообщили в пресс-службе концерна Airbus, занимающегося разработкой беспилотника, свободный полет беспилотника продолжался десять минут и был признан полностью успешным. При этом подчеркивается, что испытания проводил полноценный летный образец беспилотника, а не оснащенный системами дистанционного управления и автономного полета вертолет Cabri G2, на базе которого разработан беспилотник.

Летные испытания в рамках программы создания VSR700 проводятся с 2017 года, с ноября прошлого года к ним приступил полноценный летный образец беспилотника. Испытания идут с небольшим отставанием от графика из-за пандемии коронавируса. Машина получила доработанные системы автоматического полета. В пространстве, где размещались пилоты, размещено бортовое оборудование, а остекленение кабины заменено техническими панелями

Согласно имеющимся данным, основой для VSR700 послужил пилотируемый двухместный вертолет Guimbal Cabri G2. Беспилотник способен находиться в воздухе до десяти часов без подзарядки и может преодолеть расстояние до 185 км. Грузоподъемность составляет 250 кг, длина — 6,3 м. Диаметр его несущего винта равен 7,2 м, а максимальная скорость VSR700 составляет 160 км/час. В перспективе беспилотник должен войти в состав вооружения кораблей ВМС Франции класса фрегат и эсминец.

Демонстрационные полеты с палубы корабля намечены на 2021 год.