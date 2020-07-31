Авиация Северного флота выполнила учебные полеты в Арктике

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Истребители МиГ-31, Су-33 и бомбардировщики Су-24 Северного флота (СФ) выполнили учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевом морем, сообщили в четверг в пресс-службе СФ.

"К отработке элементов пилотирования было привлечено 12 истребителей - перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка, а также шесть палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка", - сообщает флот.

Отмечается, что в полетах приняли участие более 20 экипажей, а самолеты провели в воздухе в общей сложности около 24 часов.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Разработанный в ОКБ Сухого палубный истребитель Су-33 предназначен для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного нападения противника. Су-33 вместе с истребителями МиГ-29К/КУБ входят в состав авиакрыла единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", который сейчас проходит ремонт с модернизацией.