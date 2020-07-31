Москва предостерегает США от размещения военных в странах - новых членах НАТО

Брюссель. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Размещение Соединенными Штатами выводимого из Германии воинского контингента на территории стран - новых членов НАТО стало бы грубым нарушением Основополагающего акта РФ и альянса, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Накануне Пентагон объявил о решении вывести из Германии 12 тыс. военнослужащих.

"Если эти 12 тыс. военнослужащих будут развернуты на территории одной из стран - новых членов НАТО, это стало бы грубым нарушением Основополагающего акта РФ-НАТО (положения о неразмещении существенных боевых сил)", - написал Ульянов в четверг в "Твиттере".

По заключенному в 1997 году Основополагающему акту НАТО обязалась не размещать на постоянной основе существенных боевых сил на территории восточноевропейских стран и стран Балтии. Наблюдатели отмечают, что при этом не уточняется, что подразумевается под термином "существенные".

Согласно плану Пентагона, из 12 тыс. военнослужащих 6,4 тыс. вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Наиболее вероятными странами эксперты называют Польшу и Румынию.

Министр обороны Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.