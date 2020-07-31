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bmpd.livejournal.com

Штурмовики Су-25 ВВС Чада ремонтируются в Грузии

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Как сообщает веб-ресурс Scramble.nl , грузинское предприятие "Тбилавиамшени" (ТАМ, бывший Тбилисский авиационный завод) в апреле 2020 года завершило ремонт учебно-боевого двухместного штурмовика Су-25УБ военно-воздушных сил Чада (чадская регистрация TT-QAH), что подверждается фотографиями его облета с заводского аэродрома ТАМ в Тбилиси.

Прошедший ремонт на грузинском предприятии "Тбилавиамшени" (ТАМ, бывший Тбилисский авиационный завод) учебно-боевой двухместный штурмовик Су-25УБ ВВС Чада (чадская регистрация TT-QAH, заводской номер 38220113611). Тбилиси, апрель 2020 года (с) Lasha Tsiskarishvili / www.facebook.com/Scramblemagazine

Всего, согласно данным ресурса, на ремонт на ТАМ прибыли "не менее" двух самолетов Су-25 и один боевой вертолет Ми-24 ВВС Чада.

Со стороны bmpd напомним, что всего Чад с 2008 по 2013 годы приобрел на Украине из наличия восемь самолетов Су-25 и два Су-25УБ (последние имеют чадскую регистрацию TT-QAH и TT-QAМ), из которых два Су-25 были потеряны.

Прошедший ремонт на ТАМ самолет Су-25УБ с чадской регистрацией TT-QAH имеет заводской номер 38220113611 и был построен на Улан-Удэнском авиационном заводе (УУАЗ) в 1988 году, после чего с бортовым номером "62" входил в состав 299-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота на аэродроме Саки в Крыму, в марте 1992 года перешедшего под контроль Украины (с 2003 года - 299-го авиационная бригада ВВС Украины, с 2005 года базируется на аэродроме Кульбакино под Николаевым). Продан Чаду в 2008 году.

Прошедший ремонт на грузинском предприятии "Тбилавиамшени" (ТАМ, бывший Тбилисский авиационный завод) учебно-боевой двухместный штурмовик Су-25УБ ВВС Чада (чадская регистрация TT-QAH, заводской номер 38220113611). Тбилиси, апрель 2020 года (с) Lasha Tsiskarishvili / www.facebook.com/Scramblemagazine

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Страны
Грузия
Украина
Чад
Продукция
Ми-24
Су-25
Компании
У-УАЗ
Проекты
2020-й год
ЧФ
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