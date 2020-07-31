В России разработали требования к боевой экипировке до 2035 года

Новые требования к созданию современной боевой экипировки на период до 2035 года разработали в военном технополисе «Эра» в рамках комплекса совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

"По итогам конференции была выработана система новых тактико-технических требований к созданию боевой экипировки на период до 2035 года. Планируется, что в 2022 году эта система войдет в общую концепцию производства обмундирования военнослужащих. Эксперты отмечают то, что в течение последующих 15 лет система претерпит изменения не менее 10 раз", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Существующая система требований к боевой экипировке была разработана на период до 2025 года, однако сейчас возникла необходимость ее корректировки с учетом накопленного боевого опыта.

"Сегодня экипировка солдата – это не просто набор одежды и боеприпасов. Это комплекс, готовый к реагированию на любые изменения реальной обстановки с учетом климатических условий, выполняемой задачи и оперативного взаимодействия боевых единиц между собой. В нее уже активно встраиваются роботизированные устройства и каналы связи", – отметили в военном ведомстве.

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса предложили способы улучшения отдельных элементов экипировки и внедрения нововведений, таких как уменьшение веса элементов и расширение спектра функциональных возможностей.

В конференции приняли участие более 50 представителей крупных промышленных предприятий таких, как группа компаний "Калашников", АО "ЦНИИТОЧМАШ", "Интероптика", "Радионика", а также научно-исследовательские институты Минобороны РФ и ведущие технические вузы страны, в состав которых входит Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Дмитрий Зубарев