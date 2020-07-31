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Военно-промышленный курьер

Мина-попрыгунчик будет сносить крышу у вражеской бронетехники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Инженерные войска начали получать на вооружение противокрышевые мины ПТКМ-1Р. Они предназначены для поражения бронетехники в верхнюю, наименее защищенную поверхность или башню.

Как сообщает Интерфакс, серийное производство нового оружия уже налажено, поставки противокрышевых мин идут в части небольшими партиями.

Мина ПТКМ-1Р представляет собой цилиндр весом около 20 килограммов. Комбинированный датчик (тепловой и сейсмический) способен обнаружить бронетехнику противника на дальности 150-250 метров.

Когда цель оказывается в зоне поражения, мина выстреливает вверх заряд, тот взлетает над боевой машиной и пробивает ее верхнюю броню кумулятивным ударным ядром. Происходит это настолько молниеносно, что ориентированные на атаку сбоку датчики активной защиты не успевают среагировать.

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