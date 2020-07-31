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Наш ответ США – «Калибры» могут появиться и на ледоколе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ледокол «Иван Папанин» является военным кораблем, и установка на него вооружений не может вызывать вопросов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ по особым поручениям Николая Корчунова.

Так он ответил на слова командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго. Американский военный сообщал, что ледокол может нести крылатые ракеты «Калибр», которые не считаются оборонительным оружием.

Корчунов отметил, что данный тип вооружений не противоречит международным соглашениям, в которые входит Россия. Дипломат заявил, что «Иван Папанин»  изначально не рассматривался как классический ледокол. Он подчеркнул, что установки ракет «Калибр» предусмотрены только в особый период.

«На это время планируется, что суда могут привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России», – заявил Корчунов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
23550
Арктика
Калибр КР
СФ
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