Греция купит оружие у своего векового врага

Турецкий производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выиграл контракт на продажу партии из 50 миниатюрных тактических дронов Министерству обороны Греции, сообщает портал Defense News.

Турецкая компания Assuva Savunma Sanayi заявила, что два беспилотника Proton Elic RB-128, уже отправленные в Грецию, успешно прошли приёмочные испытания. Ремзи Башбуг, президент Assuva, сказал, что это первая экспортная сделка компании в страну, которая является одновременно членом НАТО и Европейского союза.

Деликатность ситуации заключается в том, что Греция рассматривает Турцию в качестве потенциального противника, несмотря на пребывание вместе с ней в одном военно-политическом блоке.

Исторически сложные отношения соседних стран, охватывающие конфликт вокруг Кипра и территориальные споры в Восточном Средиземноморье, в последнее время ещё больше обострились в связи с решением Анкары изменить статус христианского храма Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть, а также буровой активностью Турции рядом с греческими островами и в исключительной экономической зоне Кипра.