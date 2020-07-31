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Военно-промышленный курьер

Эй, шофер, ты слишком мало плавал!..

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области у водителей Балтийского флота начались водные процедуры.

Так, в соединении морской пехоты БФ развернута практическая подготовка военнослужащих, которые будут управлять бронетранспортерами БТР-82А на плаву во время высадки десанта в рамках предстоящего сбор-похода кораблей Балтфлота.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли теоретическую подготовку и совершили марш к месту проведения занятий для закрепления знаний на практике. На следующем этапе на специально оборудованном участке Калининградского залива морские пехотинцы отрабатывали элементы подготовки БТР к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения на плаву. После этого нарабатывалось умение преодолевать водную преграду в составе подразделений, развертывание их в боевой порядок, движение в составе подразделения, стрельба на ходу и умение держать дистанцию между машинами.

Тем временем в танковых, мотострелковых, ракетных и артиллерийских подразделениях армейского корпуса БФ также начались занятия с водителями. Более 500 военнослужащих пройдут подготовку по специальности и выполнят свыше 200 упражнений по вождению, а также по легководолазной подготовке.

Основные критерии выполнения норматива по подводному и надводному вождению – соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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