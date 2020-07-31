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Наследники Наполеона снова в Литве

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Источник изображения: vpk-news.ru

Французы доставили в Литву военную технику и на этой неделе завершили комплектацию своей роты в батальоне НАТО, дислоцированном в Рукле.

Примерно 300 военных из Франции, а также их танки Leclerc и 14 боевых машин пехоты будут служить в Литве до конца года, пишет Delfi.lt.

Первые французские военные приехали в Руклу в начале июля, позже они доставили военную технику. И технику и солдат доставили на самолетах и поездах.

«Контингент, кроме прочего, располагает 5 танками Leclerc и 14 боевых машинами пехоты VBCI», - сообщает Минобороны Литвы. Из 300 прибывших французских солдат 200 — военные пехотной роты, еще 100 выполняют административные и логистические задачи. Всего в батальоне НАТО в Литве — больше 1200 военнослужащих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Франция
Продукция
Leclerc
Проекты
NATO
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