Войти
Военно-промышленный курьер

Британскую разведку возглавит бывший посол в Турции

146
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Осенью Службу внешней разведки Великобритании (MI6) возглавит политический директор МИД страны, экс-посол в Турции Ричард Мур, который сменит на посту Алекса Янгера. Об этом сообщает правительство Британии.

Отмечается, что министр иностранных дел Доминик Рааб с согласия премьер-министра Бориса Джонсона одобрил назначение Ричарда Мура новым главой секретной разведывательной службы.

«Я в восторге от этого назначения. Ричард - очень опытный офицер разведки, и мы с нетерпением ждем его возвращения на службу», — заявил Алекс Янгер.

«Я рад назначить Ричарда Мура следующим шефом Секретной разведывательной службы. Он обладает огромным опытом и будет наблюдать за работой группы мужчин и женщин, чьи неустанные усилия редко видны на публике, но которые имеют решающее значение для безопасности и процветания Великобритании», — заявил глава МИД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Похожие новости
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
20.05.2015
СМИ: причиной крушения самолета А400М в Испании стал сбой в компьютере
06.04.2012
Lockheed Martin изготовила первый F-35 для Нидерландов
03.04.2012
"Росатом" взял курс на Британию
14.02.2008
Россия при торговле оружием не выдвигает политических условий, заявляет гендиректор "Рособоронэкспорта"
11.02.2008
Итоги военно-технического сотрудничества США в 2007 году и в период 2003-2007 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России