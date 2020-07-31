Британскую разведку возглавит бывший посол в Турции

Осенью Службу внешней разведки Великобритании (MI6) возглавит политический директор МИД страны, экс-посол в Турции Ричард Мур, который сменит на посту Алекса Янгера. Об этом сообщает правительство Британии.

Отмечается, что министр иностранных дел Доминик Рааб с согласия премьер-министра Бориса Джонсона одобрил назначение Ричарда Мура новым главой секретной разведывательной службы.

«Я в восторге от этого назначения. Ричард - очень опытный офицер разведки, и мы с нетерпением ждем его возвращения на службу», — заявил Алекс Янгер.

«Я рад назначить Ричарда Мура следующим шефом Секретной разведывательной службы. Он обладает огромным опытом и будет наблюдать за работой группы мужчин и женщин, чьи неустанные усилия редко видны на публике, но которые имеют решающее значение для безопасности и процветания Великобритании», — заявил глава МИД.