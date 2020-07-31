Путин улыбается: в этом году Военно-морской флот России пополнят 40 кораблей (The National Interest, США)

Речь идет о последних по времени усилиях, направленных на модернизацию российского Военно-морского флота, уточняет автор. Он рассказывает о прошедшем в Санкт-Петербурге главном военно-морском параде, выступлении там Владимира Путина и планах по обновлению и пополнению Военно-морского флота нашей страны.

В последние несколько месяцев многое было сделано в отношении показательного роста Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который в настоящее время состоит из 313 или 342 военных кораблей, тогда как в состав Военно-морских сил Соединенных Штатов входят 285 кораблей. Китай реализовывает смелую стратегию, которая предусматривает увеличение в два раза количества эсминцев и даже установление своего господства на море в ближайшие десятилетия.

Однако НОАК является не единственной потенциальной угрозой для Военно-морских сил США.

В прошедший уикенд российский президент Владимир Путин объявил о том, что Военно-морской флот России будет усилен и получит в этом году в свое распоряжение примерно 40 кораблей, а основное внимание при этом будет сконцентрировано на оснащении новых кораблей гиперзвуковыми ударными ракетами.

"В этом году в состав флота будет принято 40 кораблей и судов различных классов, - сказал Путин, выступая в воскресенье на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге (текст его выступления приводят российские государственные средства массовой информации). - Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будет достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны".

Путин также отметил, что менее двух недель назад российский Военно-морской флот заложил шесть новых кораблей на трех ведущих российских верфях. По его словам, новые корабли, в том числе стратегический подводный крейсер и многоцелевая подводная лодка, будут оснащены высокоточным оружием.

Закладка этих кораблей является последними по времени усилиями, направленными на модернизацию российского Военно-морского флота. Эта кампания началась ранее в этом месяце, когда российские кораблестроители заложили фрегаты модернизированного проекта 22350 и многоцелевые подводные лодки проекта 886М "Ясень-М". Кроме того, впервые в истории Военно-морского флота России были заложены два многоцелевых ударных десантных корабля проекта 23900, которые могут иметь на борту вертолеты, а также самолеты вертикального взлета и посадки с неизменяемой геометрией крыла.

Два многофункциональных десантных ударных корабля были заложены на верфи "Залив" в Керчи. Водоизмещения каждого из них составляет 25 тысяч тонн, а длинна - около 220 метров. Хотя они все еще будут значительно меньше авианосцев Военно-морских сил США и даже меньше десантных ударных вертолетоносцев класса "Америка", эти российские корабли будут иметь на борту более 20 тяжелых вертолетов и смогут взять на борт до 900 российских морских пехотинцев.

Помимо реализации программы по модернизации военно-морского флота, российские военные предприняли усилия по разработке самых современных реактивных самолетов и других летательных аппаратов.

Путин поблагодарил организаторов и участников проведенного в воскресенье парада.

"Хочу поблагодарить вас, руководство Министерство обороны, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и военно-морских парадов в других городах", - сказал Путин, слова которого приводит агентство ТАСС.

Президент Путин также рассказал о том, что идея о проведении такого парада появилась у него в тот момент, когда он в самолете читал материалы о дореволюционных событиях в России.

"Мне попалась статья о Главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта, - сказал президент Путин. - И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало, очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны".

Главный военно-морской парад был проведен в воскресенье в Кронштадте в присутствии небольшого количества зрителей из-за санитарных и эпидемиологических ограничений. В этом праздничном параде по случаю Дня военно-морского флота приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. В этих воскресных парадах приняли участие 15 тысяч человек, 219 кораблей различных классов, 71 самолет и 126 боевых машин.

Питер Сучиу - автор статей по военной тематике; живет и работает в штате Мичиган.

Питер Сучиу (Peter Suciu)