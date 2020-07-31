На Украине считают, что Россия готовит «подводный плацдарм для тотального контроля за Чёрным морем»

Источник изображения: Министерство обороны Украины

По своим возможностям ВМС Украины нельзя даже сравнивать с мощным Военно-морским флотом России. Поэтому планы Кремля развернуть новейшую систему контроля в Черном море вызывают у Киева беспокойство.

Об этом пишет украинский портал Defense Express.

Автор из Украины Антон Михненко считает, что Киев должен искать способы противодействия тотальному контролю российских военных над Черным и Азовским морями. Он полагает, что чрезмерное акцентирование внимания на сухопутных силах и средствах ВСУ стало причиной ослабления обороноспособности страны на морском направлении.

В Defense Express думают, что угроза вторжения на Украину со стороны России крайне велика. Поэтому там обеспокоены ведущимися в РФ разработками эшелонированной системы, способной осуществлять надводный и подводный контроль при помощи новейшей гидроакустической аппаратуры. Михненко считает, что Россия готовит «подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем».

Он пишет, что украинские военные должны искать способы своевременного разоблачения агрессивных намерений противника, создавая собственную межведомственную систему контроля на морском направлении. Говоря о противнике, автор, естественно, имеет в виду Россию.

На Украине об усилении контроля на морском направлении рассуждают уже не первый год. Как не первый год говорят о "скором нападении России", и это при том, что сотни раз украинскими политиками и активистами было заявлено, будто бы украинская армия уже "воюет против армии России".