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Российская газета

Найден способ повысить ударную мощь российских танков

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Источник изображения: Егор Алеев/ТАСС

Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.

Подкалиберный бронебойный снаряд - самое серьезное оружие против тяжелой бронетехники. Он не несет взрывчатого заряда и наносит повреждения исключительно при помощи кинетической энергии. Грубо говоря, это огромный гвоздь (или маленький лом), выполненный из материала тяжелее и тверже броневой стали - обычно, из молибдена или обедненного урана. Выпущенный из пушки, этот "гвоздь" со страшной силой врезается в броню цели и пробивает ее. Там он может заклинить пушку или повредить двигатель, убить члена экипажа - короче вывести вражеский танк из строя.

Главным преимуществом этого типа боеприпасов являются нечувствительность к системам защиты танков: ни пассивные, ни активные комплексы отбросить "гвоздь" не в состоянии - в лучшем случае, слегка изменить его траекторию. Поэтому бронебойные снаряды входят в арсенал любого танка. Поскольку сверхпрочный сердечник гораздо уже канала ствола (поэтому снаряд называют подкалиберным), на него надевают ведущее устройство - выглядит оно как большая шайба. Устройство прилегает к внутренней поверхности ствола, помогая боеприпасу разгоняться прямолинейно.

В ЦНИИТочмаш придумали ведущее устройство новой конструкции. Оно позволяет удлинить сердечник снаряда, повысив его пробивную способность, с сохранением его жесткости. Стоимость боеприпаса при этом остается прежней.

- Разработка относится к артиллерии, однако заложенный в ней принцип можно использовать и для стрелкового оружия, - рассказали РИА Новости в пресс-службе института. Там отметили, что изобретение стало результатом совместной работы с Тульским госуниверситетом.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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