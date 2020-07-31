Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании передаст в лизинг ВС Эстонии бронемашины "Джекол"

124
0
0
Jackal
ББМ Jackal. Фото с сайта defenseindustrydaily.com.

ЦАМТО, 30 июля. Министерство обороны Великобритании объявило о намерении передать в лизинг подразделениям ССО ВС Эстонии, дислоцированным в Мали, четыре бронированных машины "Джекол".

Министр по делам вооруженных сил Джеймс Хеппи подтвердил планы по передаче техники в лизинг, а также проведения трехнедельного курса подготовки личного состава ВС Эстонии в Норфолке.

Как заявлено, бронемашины "Джекол" позволят подразделению ВС Эстонии передвигаться по пересеченной местности в Сахеле, обеспечивая поддержку подразделениям ВС Великобритании в рамках международных усилий по борьбе с потоком нелегальной миграции в Европу и противодействию террористическим группировкам.

Как отмечается, ВС Эстонии получат в аренду бронеавтомобили версии "Джекол-2" (Jackal 2) до марта 2021 года.

Бронемашины "Джекол", отличающиеся уникальной системой подвески, адаптированной для применения на пересеченной местности, ранее широко применялись британскими подразделениями в Афганистане.

Бронированная машина общей массой до 7600 кг с открытым верхом обычно применяется для ведения разведки, патрулирования и в операциях ССО. Версия "Джекол-2" оснащена 6,7-литровым двигателем Cummins, позволяющим развивать максимальную скорость 129 км/ч по шоссе и 89 км/ч на пересеченной местности. В качестве вооружения применяются установленный на поворотной турели 12,7-мм пулемет или 40-мм гранатомет. Еще один 7,62-мм пулемет установлен спереди перед сиденьем, находящимся рядом с водителем. Комплект бронирования защищает от обстрелов и подрыва на мине.

Бронемашины производятся компанией Supacat, которая при поддержке Babcock собрала первые 72 единицы "Джекол" после подписания в 2008 году с МО Великобритании контракта стоимостью 74 млн. фунтов стерлингов и теперь обеспечивает техническую поддержку бронемашин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Мали
Эстония
Компании
Babcock
Cummins
SC Group
Похожие новости
08.10.2019
Франция попросит союзников помочь в военных операциях в Африке
04.09.2019
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
02.02.2010
Демонстрация опытного образца машины SPV400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России