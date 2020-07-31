Минобороны Великобритании передаст в лизинг ВС Эстонии бронемашины "Джекол"

ЦАМТО, 30 июля. Министерство обороны Великобритании объявило о намерении передать в лизинг подразделениям ССО ВС Эстонии, дислоцированным в Мали, четыре бронированных машины "Джекол".

Министр по делам вооруженных сил Джеймс Хеппи подтвердил планы по передаче техники в лизинг, а также проведения трехнедельного курса подготовки личного состава ВС Эстонии в Норфолке.

Как заявлено, бронемашины "Джекол" позволят подразделению ВС Эстонии передвигаться по пересеченной местности в Сахеле, обеспечивая поддержку подразделениям ВС Великобритании в рамках международных усилий по борьбе с потоком нелегальной миграции в Европу и противодействию террористическим группировкам.

Как отмечается, ВС Эстонии получат в аренду бронеавтомобили версии "Джекол-2" (Jackal 2) до марта 2021 года.

Бронемашины "Джекол", отличающиеся уникальной системой подвески, адаптированной для применения на пересеченной местности, ранее широко применялись британскими подразделениями в Афганистане.

Бронированная машина общей массой до 7600 кг с открытым верхом обычно применяется для ведения разведки, патрулирования и в операциях ССО. Версия "Джекол-2" оснащена 6,7-литровым двигателем Cummins, позволяющим развивать максимальную скорость 129 км/ч по шоссе и 89 км/ч на пересеченной местности. В качестве вооружения применяются установленный на поворотной турели 12,7-мм пулемет или 40-мм гранатомет. Еще один 7,62-мм пулемет установлен спереди перед сиденьем, находящимся рядом с водителем. Комплект бронирования защищает от обстрелов и подрыва на мине.

Бронемашины производятся компанией Supacat, которая при поддержке Babcock собрала первые 72 единицы "Джекол" после подписания в 2008 году с МО Великобритании контракта стоимостью 74 млн. фунтов стерлингов и теперь обеспечивает техническую поддержку бронемашин.