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Российская газета

Видео: ветеран американской "Дельты" высоко оценил "Сайгу-12"

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Известный оружейный эксперт, бывший сержант американского спецподразделения "Дельта" Ларри Викерс протестировал самозарядное ружье "Сайга-12" исполнение 340. Видео опубликовали на официальном канале концерна "Калашников".

Перед тем как приступить к стрельбе, технический консультант Владимир Онокой немного рассказал Викерсу о "Сайге-12":

- Ранние версии этой модели вы видели в одной из предыдущих поездок в Россию много лет назад. Предохранитель тот же, что и на SR-1, кнопочный. Рычаг сброса магазина находится на левой стороне. Если подумать, это схоже с эргономикой пистолета, рычаг в том же месте, где на пистолете обычно находится кнопка сброса магазина. На крышке ствольной коробки установлена планка Пикатинни. Имеется очень известный дуальный тормоз-компенсатор, его называют "ДТК Ильина". Так что вы увидите, что это отличное устройство, и оно очень эффективно снижает отдачу.

В ответ Ларри Викерс сказал, что будет стрелять с правого плеча, а после стрельбы заявил:

- Круто! Импульс отдачи неплох для 12 калибра. Компенсатор, конечно, очень сильно влияет. Я стрелял из таких ружей без ДТК, разница громадная. Органы управления отличные, особенно для правшей. Наличие затворной задержки, конструкция рычага сброса магазина - все это имеет большое значение. И перезарядки получаются очень быстрые. И, конечно же, талантливый, выдающийся человек разработал этот ДТК, - высказал свое мнение о Сайге-12 Ларри Викерс.


Яна Шамаева

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Россия
США
Продукция
Сайга (М, МК)
Сайга-12
СР-1
Компании
Концерн Калашников
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