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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Касатонов" получил полимерное укрытие для систем связи - Ростех

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Фрегат «Адмирал Касатонов»
Фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: rg.ru

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Новый фрегат "Адмирал флота Касатонов" получил укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции, это позволит защитить оборудование от различных воздействий, сообщили в Ростехе.

"Укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет", - сообщили в Ростехе в четверг

Там заявили, что разработчик изделия - ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина

"В рамках текущего проекта для защиты расположенного в верхней точке морского судна радиолокационного оборудования была разработана четырехметровая многослойная конструкция из полимерных композиционных материалов. При этом главной задачей было обеспечить требования по радиопрозрачности", - сказал генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин, чьи слова привели в Ростехе

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" был принят в состав Военно-морского флота РФ 21 июля.

"Адмирал Касатонов" является вторым новым фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
22350
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