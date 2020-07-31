Al Khalid-1: танк трёх стран

Пакистан официально вооружился танками Al Khalid-1. Вчера, 29 июля, Минобороны Пакистана сообщило о том, что на государственном военно-промышленном объединении Heavy Industries Taxila (HIT) прошла церемония передачи военным первого полкового комплекта модернизированных танков Al Khalid-1.

В состав полка бронетанкового корпуса поступило 44 танка Al Khalid-1. Модернизированные машины имеют новый панорамный прицел командира с круговым обзором и стабилизированный в двух плоскостях комбинированный (дневной и ночной) прицел наводчика. Также в новых танках увеличен боекомплект, смонтированы силовые установки с двигателем 6ТД-2E (1200 л.с.). Кроме того, предусмотрено оснащение новой динамический защитой AORAK Mk.2.

Передача танков Al Khalid-1 пакистанской армии Источник изображения: defence-ua.com

Во время церемонии танки Al Khalid-1 демонстрировали свои возможности, включая мобильность, скорость, работу системы стабилизации пушки и постановку дымовой завесы для маскировки движения.

Передача танков Al Khalid-1 пакистанской армии

На официальной церемонии было заявлено, танк Al Khalid-1 был построен в рамках совместного проекта с Китаем и Украиной. Договор о разработке и совместном производстве нового основного боевого танка MBT-2000 (он же Type 90-II) был заключён 1 октября 1988 года. Танки Type 90-II/MBT-2000 в различных вариантах исполнения стали прототипами для дальнейшего развития проекта до версии перспективного пакистанского танка Type 90-IIM, впоследствии получившего собственное название Al Khalid.

Первый образец был продемонсторован в июле 1991 года. После всесторонних испытаний, закончившихся летом 1998 года, было решено принять Al Khalid-1 на вооружение армии Пакистана. Танк имеет определённые отличия от своего китайского предшественника. В частности, он оснащён навесной динамической защитой китайского производства, имеет новое моторно-трансмиссионное отделение, в котором установлен украинский дизельный двигатель 6ТД-2 и автоматическая трансмиссия. Выбор в пользу украинского дизеля был обусловлен как его возможностями, так и предыдущей историей военно-технического сотрудничества с Украиной. Ранее Пакистан приобрёл у Украины 320 танков Т-80УД с двигателями 6ТД-1. Это стало одной из причин того, что кормовая часть МТО танка Al Khalid идентична Т-80УД.