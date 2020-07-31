Названы сроки начала создания нового двигателя для возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

Работы по созданию новейшего двигателя на сжиженном природном газе и кислороде для возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» начнутся осенью, рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Начало работ по созданию двигателя запланировано на октябрь 2020 года, разработка изделия будет вестись специалистами Конструкторского бюро химического машиностроения им. [А. М.] Исаева", – передает ТАСС слова Григорьева.

Он уточнил, то в этом году был завершен аванпроект, который определил технический облик изделия. Двигатель будет работать на полностью экологически чистых компонентах: сжиженном природном газе и кислороде.

"Такая силовая установка хорошо подходит для многоразовых носителей, поскольку она не нуждается в длительном послеполетном обслуживании. Впервые в мире в двигателе будет применен гибридный турбоэлектрический насосный агрегат. На демонстраторе будет использоваться одна, на полноразмерном носителе – пакет из восьми установок", – рассказал глава ФПИ.

Он добавил, что ЦНИИмаш приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты- носителя "Крыло-СВ".

"Работы по проекту стартовали 1 июля 2020 года на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения, где сформирована лаборатория фонда со штатом более чем в 80 сотрудников", – сказал он.

Как пояснил глава ФПИ, первые полгода будут посвящены компьютерному моделированию демонстратора для того, чтобы подтвердить правильность выбранных решений.

"Уже исходя из результатов моделирования, мы приступим непосредственно к работе с "железом". Надеемся, что первый полет возвращаемой ступени состоится не позднее 2022 года", – отметил Григорьев.

По его словам, ФПИ совместно с Минобороны в августе проведет испытания боевого робота "Маркер".

"В рамках проекта "Маркер" в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России", – сказал он.

По словам Григорьева, платформа будет представлена в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Напомним, 24 июля макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" был представлен в военном технополисе "Эра".

Дмитрий Зубарев