Новейший большой гидрографический катер "Александр Фирсов" в октябре войдет в состав Черноморского флота

ЦАМТО, 30 июля. АО "КАМПО" завершило основную часть работ по строительству большого гидрографического катера проекта 23370Г "Александр Фирсов" для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основные блок-модули катера были изготовлены на мощностях АО "КАМПО" в Орехово-Зуеве (Московская обл.), после чего они были погружены на спецавтомобили и доставлены к месту достройки в Севастополе.

В Севастополе на производственной площадке "КАМПО" была произведена разгрузка и окончательная сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре войдет в состав Черноморского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя "Александр Фирсов" в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1 ранга Александра Захаровича Фирсова перед Военно-морским флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота.