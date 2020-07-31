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Новейший большой гидрографический катер "Александр Фирсов" в октябре войдет в состав Черноморского флота

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Гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г "Александр Фирсов"
Гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г "Александр Фирсов".
Источник изображения: КАМПО

ЦАМТО, 30 июля. АО "КАМПО" завершило основную часть работ по строительству большого гидрографического катера проекта 23370Г "Александр Фирсов" для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основные блок-модули катера были изготовлены на мощностях АО "КАМПО" в Орехово-Зуеве (Московская обл.), после чего они были погружены на спецавтомобили и доставлены к месту достройки в Севастополе.

В Севастополе на производственной площадке "КАМПО" была произведена разгрузка и окончательная сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре войдет в состав Черноморского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя "Александр Фирсов" в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1 ранга Александра Захаровича Фирсова перед Военно-морским флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
ЧФ
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