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ТАСС

Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер"

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Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер"
Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © Пресс-служба ФПИ

Робототехническая платформа будет представлена в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Минобороны РФ в августе проведет испытания боевого робота "Маркер". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

"В рамках проекта "Маркер" в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России", - сказал он.

По словам Григорьева, платформа будет представлена в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

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