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Российская газета

Боевой робот "Маркер" в августе выйдет на испытания

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Источник изображения: Иван Сураев/ РИА Новости

Испытания боевого робота "Маркер" начнутся в августе 2020 года. Тесты боевой машины будет проводить Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Министерством обороны РФ.

Как рассказал ТАСС генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев, в рамках проекта "Маркер" запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны.

Григорьев отметил, что "Маркер" будет показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Эта платформа - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". "Маркер" должен стать основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Разработчик позиционирует этого боевого робота как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.


Александр Степанов

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