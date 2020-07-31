В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки

Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев отметил, что преимуществами аппарата перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки успешно прошел испытания в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы", - сказал он.

Григорьев пояснил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет аппарату действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.

Глава ФПИ отметил, что циклолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Циклолет

Научно-технический совет ФПИ утвердил проект создания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями в конце 2018 года.

Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Однако летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Австрии, Китая, США и Южной Кореи. Например, в Республике Корея был создан и показан на выставке циклолет размером около 1 м и массой 20 кг.

Как показало математическое моделирование, циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним по компоновке мультикоптеры. В частности, при одинаковых габаритах и взлетной массе циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.