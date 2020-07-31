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ЦАМТО

В Новосибирской области впервые проведена полная спецобработка техники РВСН с помощью УТМ-80М

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УТМ-80М
УТМ-80М.
Источник изображения: inprokom.ru

ЦАМТО, 30 июля. На учении РВСН в Новосибирской области для проведения полной специальной обработки ПГРК "Ярс" впервые применялась новейшая спецтехника войск РХБ защиты – универсальная тепловая машина УТМ-80М.

При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции подразделения получили вводную, предусматривающую применение химического оружия.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, обеззараживание местности и дорог.

Впервые в ходе масштабных учений с широким применением новейшей спецтехники, в том числе РХБ защиты, в Новосибирской области апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до десяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Новосибирской области провели специальную обработку около 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК "Ярс".

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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