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ЦАМТО

ОАК централизует управление дивизионом транспортной авиации

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им С.В.Ильюшина".
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 30 июля. Единоличным исполнительным органом для ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" (ПАО "Ил") стала Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех).

Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров "Ила" 28 июля.

"Ил" является головным предприятием дивизиона транспортной авиации ОАК, который, помимо КБ Ильюшина, включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО), Ульяновске ("Авиастар-СП"), Жуковском (ЭМЗ им. В.М.Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Г.М.Бериева), а также ряд авиаремонтных предприятий.

Передача полномочий единоличного исполнительного органа "Ила" в ОАК – плановое решение в рамках идущей корпоративной трансформации и реализации программы финансового оздоровления корпорации. Эти мероприятия включают формирование дивизионов по направлениям деятельности, последовательную централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом конструкторские школы, в том числе КБ Ильюшина, КБ Бериева и КБ Мясищева, продолжат развиваться.

Первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой, назначенный в июне генеральным директором "Ила", продолжит руководить дивизионом в должности управляющего директора ПАО "Ил".

Перед "Ильюшиным" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду других проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Ил-112
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Ил-76
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