Войти
ЦАМТО

Первая партия истребителей "Рафаль" прибыла в Индию

144
0
0
Источник изображения: Фото: thestatesman.com

ЦАМТО, 30 июля. Первые пять из 36 заказанных для индийских ВВС во Франции многоцелевых истребителей "Рафаль" 29 июля приземлились на авиабазе "Амбала" в северной Индии, где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы".

По информации Times Of India, совершив перелет с предприятия компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк, в Индию прибыли три одноместных и два двухместных самолета. Официальная церемония ввода этих истребителей в состав ВВС Индии должна состояться в конце августа.

Еще 13 истребителей, необходимых для укомплектования эскадрильи, будут поставлены партиями в течение следующих нескольких месяцев. Ранее на авиабазу "Амбала" было доставлено вооружение для истребителей "Рафаль", включая УР "Метеор" класса "воздух-воздух", УР MICA класса "воздух-воздух" и КР "Скальп".

По информации представителей ВВС, после формирования первой эскадрильи аналогичное количество истребителей будет размещено на авиабазе "Хасимара", расположенной недалеко от границы с Китаем. Истребители "Рафаль" на авиабазе "Хасимара" к середине 2022 года должны войти в состав 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Как сообщал ЦАМТО, пять истребителей "Рафаль" вылетели с предприятия Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 27 июля. На перелете в Индию истребители "Рафаль" сопровождали два многоцелевых транспорта-заправщика A-330 MRTT, один из которых также транспортировал груз медицинской помощи в рамках борьбы с COVID-19.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
Медицина
Похожие новости
10.10.2019
Минобороны Индии получило первый истребитель "Рафаль"
23.09.2019
Церемония передачи первого истребителя "Рафаль" ВВС Индии состоится 8 октября
07.05.2015
В мире растут закупки оружия, и это выгодно Rafale ("Slate.fr", Франция)
24.04.2013
Интриги малайзийского тендера
21.09.2011
На смену старине «Геркулесу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России