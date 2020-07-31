Первая партия истребителей "Рафаль" прибыла в Индию

ЦАМТО, 30 июля. Первые пять из 36 заказанных для индийских ВВС во Франции многоцелевых истребителей "Рафаль" 29 июля приземлились на авиабазе "Амбала" в северной Индии, где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы".

По информации Times Of India, совершив перелет с предприятия компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк, в Индию прибыли три одноместных и два двухместных самолета. Официальная церемония ввода этих истребителей в состав ВВС Индии должна состояться в конце августа.

Еще 13 истребителей, необходимых для укомплектования эскадрильи, будут поставлены партиями в течение следующих нескольких месяцев. Ранее на авиабазу "Амбала" было доставлено вооружение для истребителей "Рафаль", включая УР "Метеор" класса "воздух-воздух", УР MICA класса "воздух-воздух" и КР "Скальп".

По информации представителей ВВС, после формирования первой эскадрильи аналогичное количество истребителей будет размещено на авиабазе "Хасимара", расположенной недалеко от границы с Китаем. Истребители "Рафаль" на авиабазе "Хасимара" к середине 2022 года должны войти в состав 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Как сообщал ЦАМТО, пять истребителей "Рафаль" вылетели с предприятия Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 27 июля. На перелете в Индию истребители "Рафаль" сопровождали два многоцелевых транспорта-заправщика A-330 MRTT, один из которых также транспортировал груз медицинской помощи в рамках борьбы с COVID-19.