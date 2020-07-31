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ЦАМТО

Ситуация с пандемией COVID-19 усложнила подготовку к форуму "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 30 июля. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка усложнила подготовку к форуму "Армия-2020", особенно в части привлечения к участию иностранных государств.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник управления (конгрессно-выставочной деятельности) Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России полковник Олег Кулаковский.

По его словам, "официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран. На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 35 государств, из которых 11 – делегации высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия)".

О.Кулаковский отметил, что "на данный момент уже четыре страны организовали подготовку в рамках предстоящего мероприятия своих национальных экспозиций, на которых наши иностранные партнеры представят наиболее перспективные образцы продукции и разработок".

В интервью газете "Красная звезда" О.Кулаковский подчеркнул, что "эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации улучшилась. В ряде стран ситуация также стабилизировалась и начат процесс послабления противоэпидемического режима".

О.Кулаковский сообщил, что "в настоящее время работа с иностранными государствами продолжается: 6 августа планируется провести очередной брифинг для иностранных военных дипломатов. В ходе данного мероприятия будет дополнительно доведена информация об организации статической экспозиции образцов военной и специальной техники, форматах проведения демонстрационной и научно-деловой программ форума. Кроме того, будут уточнены вопросы организации пребывания и работы наших иностранных партнеров в период его проведения".

На вопрос корр. газеты "Красная звезда" о том, как будут организованы противоэпидемиологические мероприятия в ходе форума, О.Кулаковский ответил, что "сложившаяся эпидемиологическая обстановка заставила нас уделить вопросам усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля самое пристальное внимание. Форум будет являться первым масштабным международным конгрессно-выставочным мероприятием в 2020 году, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в Российской Федерации, но и в мире".

В этой связи, по его словам, "на сегодняшний день проработаны превентивные мероприятия по следующим основным направлениям: выявление признаков острого респираторного заболевания у посетителей и участников на раннем этапе и недопущение их на форум, соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 м между людьми, использование средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции, проведение дезинфекционных мероприятий на объектах форума".

"Весь комплекс мероприятий тщательно продуман, и мы уверены, что он позволит обеспечить безопасность всех категорий участников и посетителей и не приведет к снижению качества проведения мероприятий форума", – заключил О.Кулаковский.

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Армения
Белоруссия
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