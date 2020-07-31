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ЦАМТО

Операторы 11-й научной роты войск РХБЗ готовятся к участию в МВТФ "Армия-2020"

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РХБЗ
РХБЗ.
Источник изображения: flanker.su

ЦАМТО, 30 июля. Операторы научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко представят свои разработки на МВТФ "Армия-2020".

Молодые ученые в этом году готовят к показу ряд экспонатов и разработок: приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов, комплекс БЛА для проведения неспецифической биологической разведки и отбора проб аэрозолей с устройствами беспроводной связи, устройство для защиты органов дыхания и головы военнослужащего, комплекс средств консервации вооружения, военной и специальной техники, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Научная рота
ЯО
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