Операторы 11-й научной роты войск РХБЗ готовятся к участию в МВТФ "Армия-2020"

ЦАМТО, 30 июля. Операторы научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко представят свои разработки на МВТФ "Армия-2020".

Молодые ученые в этом году готовят к показу ряд экспонатов и разработок: приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов, комплекс БЛА для проведения неспецифической биологической разведки и отбора проб аэрозолей с устройствами беспроводной связи, устройство для защиты органов дыхания и головы военнослужащего, комплекс средств консервации вооружения, военной и специальной техники, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.