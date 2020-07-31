Вопросы обеспечения живучести кораблей ВМФ станут предметом обсуждения на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 30 июля. В рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" пройдет круглый стол "Перспективные пути обеспечения живучести (пожарной безопасности и непотопляемости) кораблей Военно-морского флота".

Организатор круглого стола – Военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

В мероприятии примут участие ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов, а также представители конструкторских бюро морской техники и научно-производственных предприятий, участвующих в реализации Программы военного кораблестроения до 2050 года.

Повесткой круглого стола предусмотрены дискуссии по разработке методологии автоматического распознавания предаварийных и аварийных ситуаций, а также дискуссии по обеспечению необходимого уровня автоматизации систем судов ВМФ России.

Участники круглого стола обсудят совершенствование и перспективы развития военно-морской техники, в том числе выбор контролируемых параметров, определят структуры систем обеспечения живучести подводных лодок, проведут оценку критериев пожарной безопасности для различных типов корабельных помещений.

Ожидается, что по итогам мероприятия будут сформулированы основные направления развития в сфере обеспечения безопасной эксплуатации и противопожарной защиты судов и кораблей ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.