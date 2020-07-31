«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»

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Россия способна без особых усилий уничтожить радиолокационную станцию базы Туле, нанеся удар по Дании и странам НАТО. Для этого у нее есть "супероружие" - новая ракета "Кинжал", меняющая весь расклад сил в арктическом регионе. К такому выводу пришел автор статьи, вышедшей в датском издании Berlingske.

В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии. По его мнению, одна российская ракета может уничтожить РЛС Туле, имеющую большое значение для НАТО.

Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии

- приводит автор слова военного аналитика.

Андерс Пук Нильсен также обращает внимание на то, что новая ракета является сверхскоростной и оставляет очень мало времени на реакцию в случае военного конфликта между Западом и Россией.

В настоящий момент ситуация довольно напряженная, есть риск, что будут сделаны ошибочные выводы, что-то пойдет не так и спровоцирует эскалацию

- пишет автор.

Наиболее вероятным регионом для возникновения конфликта, несмотря на заявления, что Россия нацелилась на Прибалтику и Польшу, является Арктика, где у России много интересов. В данном регионе у российской армии очень сильные позиции, а международное сообщество там почти не представлено.

Если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России, (...) россияне воспримут это как экстремальное нарушение их суверенитета, и ситуация может выйти из-под контроля

- считает датский военный аналитик.

Таким образом, пишет Роттбёлль, у России имеется военная мощь в Арктике и ракета, способная нанести удар по Дании и НАТО. Вероятность возникновения военного конфликта, по его мнению, очень высока.