Войти
Российская газета

"Римон 20": советские истребители сразились с израильскими 50 лет назад

166
0
0
Источник изображения: Roberta F./wikimedia.org

30 июля 1970 года началась операция "Римон 20" - кодовое название воздушного боя ВВС Израиля против советских летчиков-истребителей, размещенных в Египте. Она прошла в ходе так называемой "войны на истощение". Против МиГ-21 в бой вышли израильские истребители F-4 Phantom и Mirage III. В результате были сбиты четыре или, по другим данным, пять советских истребителей. Погибли три летчика. А Египет и Израиль заключили перемирие.

Предпосылкой данной операции стали продолжившиеся боевые действия после формально завершившейся Шестидневной войны. С марта 1969 года по август 1970-го они стали ожесточеннее и получили название "войны на истощение".

Израиль демонстрировал свое превосходство в небе. Поэтому президент Гамаль Абдель Насер обратился к властям Советского Союза за поддержкой. И сюда прибыл 135-й истребительный авиационный полк. Он располагался на авиабазах Ком-Аушим и Бени-Суэф. Патрулирование советских летчиков вынудило израильскую авиацию ограничить свои рейды.

Неоднократные встречи советских и израильских летчиков в небе завершались мирным образом. К июню 1970 года советские летчики имели уже более ста вылетов, но без боев.

В конце июля командование израильских ВВС решило спровоцировать советскую авиацию на столкновение. По разработанному плану четверка истребителей должна была заманить МиГ-21 в засаду, где их атакует группа из восьми истребителей - по четыре Dassault Mirage III и F-4 Phantom II.

30 июля операцию начали. Израильские самолеты летели парами, так близко, что на радарах отображались только две машины. На перехват поднялись МиГ-21.

И тут капитан Николай Юрченко увидел не два, а четыре истребителя. Об этом он и доложил на командный пункт. Ему дали приказ на уничтожение. Но летчики не услышали этой команды, израильтяне радиопомехами забили советскую линию связи. Советских летчиков окружили восемь истребителей. Израильские самолеты нанесли ракетный удар.

Бой длился шесть минут. Советские ВВС потеряли несколько самолетов, по некоторым данным, трое летчиков погибли. Это капитаны Владимир Журавлев, Николай Юрченко и Евгений Яковлев. Они были посмертно награждены Орденом Красного Знамени и египетской "Звездой воинской доблести". Что касается израильских самолетов, то один истребитель подбили, но он смог дотянуть до аэродрома.

7 августа Египет и Израиль заключили перемирие. Некоторые израильские эксперты считают, что его заключение напрямую связано с поражением советской авиации в воздушном бою.

Военные из Советского Союза оставались в Египте вплоть до 1972 года.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Продукция
F-4
МиГ-21
Компании
Dassault
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Paris Air Show 2017
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
25.11.2011
Израиль и Иран: цифры возможной войны
11.08.2010
Бить или не бить? По Ирану...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России