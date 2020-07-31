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ТАСС

РКК "Энергия" и "Байтерек" договорились о создании комплекса для запуска ракет "Союз-5"

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и совместное предприятие "Байтерек" подписали контракт на создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты среднего класса нового поколения. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

"30 июля 2020 года в городе Байконуре состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и СП "Байтерек" на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
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