РКК "Энергия" и "Байтерек" договорились о создании комплекса для запуска ракет "Союз-5"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и совместное предприятие "Байтерек" подписали контракт на создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты среднего класса нового поколения. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

"30 июля 2020 года в городе Байконуре состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и СП "Байтерек" на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".