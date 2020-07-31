Минск объясняет учениями размещение военных на основной транзитной трассе Белоруссии

Минск. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Размещение подразделений Вооруженных сил Белоруссии вдоль основной транзитной автотрассы М1, связывающей границы России и Польши, объясняется плановой тренировкой по посадке самолета на аэродромный участок дороги в Ивацевичском районе, сообщила агентству "Интерфакс" в четверг пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик.

"В Ивацевичском районе, вдоль трассы М1, сейчас начата подготовка инфраструктуры к тренировке по посадке самолета на аэродромный участок дороги. Такой маневр летчики отрабатывают ежегодно", - сказала Гаврусик, комментируя сообщения Telegram-каналов.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в Белоруссии военнослужащие размещают палатки вдоль участка трассы М1.