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Известия.ru

В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Сураев

Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Министерством обороны России в августе проведет испытания боевого робота «Маркер». Об этом в четверг, 30 июля, рассказал генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.

Предполагается, что этот боевой робот станет основой совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.

Он подчеркнул, что «Маркер» будет представлен на одном из мероприятий августовского форума «Армия-2020» в подмосковной Кубинке.

Кроме того, Григорьев рассказал, что работы по созданию возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» стартовали 1 июля на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения, и выразил надежду на то, что первый полет состоится уже не позднее 2022 года.

На форуме «Армия-2020» ФПИ представит еще и беспилотный глубоководный аппарат «Витязь-Д», который в мае сумел достигнуть дна Марианской впадины.

В конце июня российские специалисты провели испытания по управлению боевыми роботами при помощи голоса на базе робототехнической платформы «Маркер».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
ЦНИИмаш
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
АРМИ-20XX
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