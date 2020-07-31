Достигший дна Марианской впадины аппарат представят на форуме «Армия-2020»

Посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют беспилотный глубоководный аппарат «Витязь-Д». Об этом в четверг, 30 июля, заявил генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

«На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и «Витязь-Д». Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины», — сказал Григорьев в интервью ТАСС.

Он отметил, что изначально к «Витязь-Д» сторонние эксперты отнеслись скептически и приводили пессимистичные прогнозы относительно его результатов, но фонд принял решение поддержать данный проект.

«Мы пошли на риск, и он полностью себя оправдал. «Витязь-Д» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины», — добавил Григорьев.

«Витязь-Д» опустился на дно Марианской впадины 8 мая. Зафиксированная глубина составила 10 028 м. Длительность миссии без учета погружения и всплытия составила более трех часов.

На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, пишет «Газета.ру».

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке «Патриот» на аэродроме Кубинка.