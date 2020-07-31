«Не должны защищать от России»: Трамп объяснил вывод войск из ФРГ

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны «защищать от России» Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп. По его словам, вывод части контингента США из ФРГ полностью обоснован, кроме того, немцы тратят на оборону НАТО недостаточное количество средств.

Президент США Америки Дональд Трамп заявил в Twitter, что не видит причин защищать Германию от «российской угрозы».

По его словам, ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергию. «И мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» - возмутился Трамп, рассуждая о выводе трети американских военных с немецких баз.

Между ФРГ и США сейчас похолодали отношения из-за трубопровода «Северный поток - 2», в котором заинтересованы немцы, но который противоречит экономическим интересам Вашингтона. Трамп также осудил Берлин за «недостаточные усилия» по обеспечению коллективной обороны НАТО. По мнению главы Белого дома, немцы тратят на военные нужды альянса недостаточно средств, менее 2% ВВП.

«Поэтому мы выводим часть своих войск из Германии!» - подчеркнул он. О выводе 11,9 тыс. военнослужащих ВС США из ФРГ объявил в среду американский министр обороны Марк Эспер. Из них чуть более 6 тыс. отправятся обратно в Америку, а 5,6 тыс. перебазируются в Бельгию и Италию. На немецких базах останется не более 25 тыс. американских военнослужащих.

Дональд Трамп предупреждал о сокращении численности воинского контингента США на территории ФРГ в середине июня - в случае если немецкие власти откажутся платить за размещение американцев и не увеличат расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в разговоре с ТАСС решение Трампа. Он выразил сомнение в том, что немцам стоит воспринимать вывод части американских войск как «наказание», как это представляет Вашингтон.

«Германии ничего не угрожает. Политически она, вероятно, выиграет от этого», - считает российский дипломат. Он признал также, что последствия от вывода войск США могут наступить - экономически могут быть затронуты окрестности американских военных баз.

В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен «наказывать» немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.

Соответствующий ответ она дала на вопрос, не думает ли Трамп предпринять такое действие в ответ на отказ Меркель лично присутствовать на G7. «Он никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров», - уточнила Макинани и подчеркнула, что президент действует в интересах США.

Тогда же газета The Washington Post сообщала, что Пентагон намеренно тормозит процесс сокращения присутствия американских военных в Германии, о котором ранее объявлял президент США. По мнению источника издания, в подобном игнорировании пожелания Трампа со стороны генералов «нет ничего героического».

17 июня германский посол в США Эмили Хабер ответила на слова Трампа о сокращении военного присутствия в стране. Дипломат отметила, что американские войска находятся на немецкой территории для обеспечения трансатлантической безопасности, а не защиты интересов Германии. Хабер добавила, что также военные представляют «обеспечение американского военного присутствия в Африке, в Азии». По ее словам, немецко-американское сотрудничество в военной сфере «всегда было очень тесным и продолжит оставаться таковым».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, призвала Европу всерьез задуматься о «новой реальности» из-за «отказа» США от стремления быть мировой державой.

«Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим», - заявила Меркель, комментируя вывод войск из своей страны.

Стоит добавить, что американские части в Германии находятся после победы во Второй мировой войне и оккупации территории Третьего рейха союзными державами. Советские войска также находились на территории современной ФРГ - в областях, относившихся к ГДР, Восточной Германии. Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была крупнейшей в мире (более 300 тыс. солдат и офицеров) группировкой вооруженных сил за рубежом, ее выводили после развала СССР до 1994 года - уже с территории объединенной Германии, но начали еще при Михаила Горбачеве.

Сейчас «трамповский» вывод войск США также проходит в Африке, Азии и Европе в целом и является частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру. Об этом заявлял ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе.

Иван Апулеев