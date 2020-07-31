Киев пообещал ответить на «Кавказ-2020» учениями «в неожиданных местах»

Украина параллельно с российскими военными учениями «Кавказ – 2020» намерена провести собственные маневры «в довольно неожиданных местах», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Будут учения параллельно с "Кавказ – 2020", причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения – давайте дождемся сентября, увидим", – заявил он, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Ранее в июле министр обороны Украины Андрей Таран пригрозил в ответ на запланированные российские военные учения "Кавказ – 2020" провести командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020", для участия в которых привлекут страны НАТО.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ – 2020" запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

Алина Назарова