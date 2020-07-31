Войти
Деловая газета "Взгляд"

Киев пообещал ответить на «Кавказ-2020» учениями «в неожиданных местах»

152
0
0
ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Украина параллельно с российскими военными учениями «Кавказ – 2020» намерена провести собственные маневры «в довольно неожиданных местах», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Будут учения параллельно с "Кавказ – 2020", причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения – давайте дождемся сентября, увидим", – заявил он, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Ранее в июле министр обороны Украины Андрей Таран пригрозил в ответ на запланированные российские военные учения "Кавказ – 2020" провести командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020", для участия в которых привлекут страны НАТО.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ – 2020" запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
ШОС
Похожие новости
27.07.2020
НАТО настораживает высокая боеготовность армии России
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
26.12.2014
Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России