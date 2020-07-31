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Военное обозрение

В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии

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Источник изображения: topwar.ru

Россия не будет создавать военную базу на территории Ливии, таких планов у Москвы нет, соответствующие запросы ливийским властям не направлялись. Об этом заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.

У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось

- сообщил Борисенко.

Таким образом он прокомментировал заявление министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага агентству Блумберг, в котором тот заявил, что Россия намерена "создать военные базы в Сирте и Джуфре" и необходимости "этому помешать".

В то же время, согласно ранее прозвучавшим заявлениям все того же Башаги, ПНС "не возражало бы" против строительства на территории Ливии американской военной базы "для сдерживания России". Также в ПНС приветствуют создание военных баз Турцией. В июне в турецких СМИ появилась информация, что турецкие военные готовятся к созданию двух военных баз на ливийской территории.

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Страны
Египет
Ливия
Россия
США
Турция
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