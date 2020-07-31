Войти
Военное обозрение

Аргентинских журналистов впечатлило подводное вождение российских танков Т-72Б3

121
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Проведенные в Оренбургской области учения, во время которых танкисты отработали подводное вождение танков Т-72Б3, "впечатлили и шокировали" журналистов аргентинского издания Clarin. Видео было выложено на YouTube-канале российского Минобороны.

Как сообщается, сотрудники аргентинского издания обратили внимание на видеоролик российского военного ведомства с кадрами подводного вождения танков Т-72БЗ в ходе учений ЦВО, прошедших в этом месяце. В пояснении к видео говорится, что танкисты преодолевали водную преграду глубиной до 5 метров. Данные кадры впечатлили и шокировали аргентинских журналистов.

Удивительно, как боевому танку удаётся полностью исчезнуть под водой, а затем появиться на противоположном берегу, чтобы продолжить выполнение своей миссии, как будто с ним ничего не случилось. Это "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет"

- заявили аргентинцы, назвав российский танк Т-72Б3 "беспрецедентным смертельным оружием".

При этом они сравнили российский танк с подводной лодкой, способной выполнять боевые задачи на суше.

Также авторы статьи в аргентинском издании обратили внимание на то, что под водой механик-водитель ориентируется только по приборам и командам с берега, поскольку "на дне ничего не видно". Поступление воздуха в танк обеспечивает специальный воздуховод, установленный на башне танка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.07.2020
Clarín (Аргентина): российский танк превращается в «подводную лодку», проезжает по мелководью и продолжает выполнять задачу
13.07.2016
Твою дивизию, Мадуро
07.03.2013
Президент Венесуэлы Уго Чавес внес огромный вклад в развитие военно-технического сотрудничества с Россией
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России