Аргентинских журналистов впечатлило подводное вождение российских танков Т-72Б3

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Проведенные в Оренбургской области учения, во время которых танкисты отработали подводное вождение танков Т-72Б3, "впечатлили и шокировали" журналистов аргентинского издания Clarin. Видео было выложено на YouTube-канале российского Минобороны.

Как сообщается, сотрудники аргентинского издания обратили внимание на видеоролик российского военного ведомства с кадрами подводного вождения танков Т-72БЗ в ходе учений ЦВО, прошедших в этом месяце. В пояснении к видео говорится, что танкисты преодолевали водную преграду глубиной до 5 метров. Данные кадры впечатлили и шокировали аргентинских журналистов.

Удивительно, как боевому танку удаётся полностью исчезнуть под водой, а затем появиться на противоположном берегу, чтобы продолжить выполнение своей миссии, как будто с ним ничего не случилось. Это "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет"

- заявили аргентинцы, назвав российский танк Т-72Б3 "беспрецедентным смертельным оружием".

При этом они сравнили российский танк с подводной лодкой, способной выполнять боевые задачи на суше.

Также авторы статьи в аргентинском издании обратили внимание на то, что под водой механик-водитель ориентируется только по приборам и командам с берега, поскольку "на дне ничего не видно". Поступление воздуха в танк обеспечивает специальный воздуховод, установленный на башне танка.