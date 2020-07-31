Быть в тренде: во Вьетнаме представили САУ Pth85-VN18 на базе советского «Урала»

Источник изображения: https://en.qdnd.vn/military (People's Army Online)

Официальное издание Народной армии Вьетнама представило новое творение местной инженерной мысли – артсистему Pth85-VN18.

Изделие создано на заводе Z751, который специализируется на производстве технической резины. Обозначение Pth85-VN18 является аббревиатурой названия «85-мм самоходная пушка - Вьетнам». В качестве платформы используется грузовой автомобиль "Урал-43206" с колесной формулой 6х6 советской модели. На нем размещается 85-мм пушка Д-44, которая производилась в СССР в период с 1946 по 1954 годы. В настоящее время она продолжает оставаться на вооружении ряда бывших просоветских стран.

Масса орудия вместе с платформой составляет 14 150 кг. Время развертывания артсистемы – 5 мин, которые необходимы для установки двух выдвижных домкратов и подготовке к стрельбе. Боекомплект размещен в кузове.

По всей видимости, данное изделие является попыткой местных энтузиастов ухватиться за мировой тренд в развитии артиллерии, в соответствии с которых наблюдается широкое распространение САУ.

Особенно отчетливо это видно на примере Китая, массово внедряющего в войска систему PCL-181. В России в настоящее время ведется работа по созданию «Коалиции-СВ-КШ». Однако внимание специалистов сосредоточено, главным образом, вокруг размещения 152/155-мм орудий на автомобильных платформах.