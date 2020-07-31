"Витязь", "Маркер" и "Крыло". Глава ФПИ — о наиболее перспективных технических проектах РФ

Андрей Григорьев — о том, как отбираются проекты, которые приобретают мировую известность, а также о том, над чем сейчас работает Фонд перспективных исследований

Накануне Дня Победы в этом году беспилотный глубоководный аппарат "Витязь-Д" разработки Фонда перпективных исследований (ФПИ) опустился на дно самой глубокой в мире впадины - Марианской. Его и другие свои разработки фонд планирует представить в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". О том, как отбираются проекты, которые приобретают мировую известность, а также о том, над чем сейчас работает фонд, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

- Андрей Иванович, планирует ли ФПИ представлять свои разработки на "Армии-2020"? Увидим ли мы "Витязь-Д" или платформу "Маркер"?

- На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и "Витязь-Д". Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины.

Посетителям также будет показан циклолет - беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей. Основные преимущества циклолета перед вертолетами - лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий. Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы.

В рамках проекта "Маркер" в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России. Платформа будет представлена на одном из мероприятий форума "Армия-2020".

Циклолет Источник изображения: © Пресс-служба ФПИ

- Кто сейчас является основными потребителями разработок ФПИ?

- Фонд содействует осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, поэтому основными потребителями наших технологий являются Минобороны, ФСБ, Росгвардия и другие силовые ведомства. Часть разработок мы передаем в федеральные органы власти и госкорпорации, которые реализуют сопряженные с оборонной тематикой программы, - это, в частности, Минпромторг, Роскосмос, Росатом, ОАК, ОСК.

При этом большинство полученных в рамках наших проектов технологий имеют перспективы гражданского применения. В первую очередь это относится к таким направлениям исследований, как материаловедение, IT, робототехника, медицина и биотехнологии.

Один из недавних примеров такой конверсии - запуск опытного производства фильтрующего мембранного материала для изготовления медицинских масок. Этот материал разрабатывался нами совместно с Саратовским государственным университетом для защиты органов дыхания и кожных покровов человека от воздействия боевых отравляющих веществ в виде высокодисперсных аэрозолей. Как оказалось, он прекрасно подходит для производства медицинских масок классов FFP2 и FFP3 и по многим параметрам превосходит закупаемый для этих целей за рубежом материал мельтблаун. При условии массового производства мы можем полностью избавиться от импортозависимости по этому важному сегодня направлению.

- Как вы отбираете проекты, над которыми работаете?

- Заявки на выполнение проектов проходят входную, а затем внешнюю экспертизу. На данный момент в пул внешних экспертов фонда входит свыше 1300 специалистов и 300 экспертных организаций по различным областям компетенций. На заключительном этапе процедуры отбора проект представляется на рассмотрение научно-технического совета фонда. В его составе - ученые и специалисты, представляющие различные заинтересованные органы и организации российских силовых ведомств и ОПК. Всего с 2013 года членами совета одобрено 105 проектов, из которых свыше 80 уже выполнено.

- Сколько ФПИ рассматривает в год идей о перспективных разработках, сколько приходит заявок на проекты? К вам приходят с новыми идеями или ФПИ их ищет сам?

- За без малого восемь лет работы фондом рассмотрено более 3,5 тыс. идей и заявок на выполнение проектов. Фонд также ведет поисковую работу, одна из ее форм - проведение конкурсов по отбору научно-технических идей. На данный момент в партнерстве с фондом "Сколково" мы проводим конкурс на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений. Его участникам предстоит разработать перспективные программные решения по распознаванию на фото информативных объектов и определению по ним места фотосъемки. Всего с 2013 года фондом проведено 24 конкурса по отбору научно-технических идей.

Эффективным средством поиска и отбора научных коллективов, способных генерировать и воплощать новые идеи, является проведение технологических соревнований. 15 августа во Владивостоке стартуют уже третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2020", в октябре в Зеленограде состоятся вторые всероссийские соревнования по перспективным направлениям радиосвязи "Радиофест-2020", которые мы проводим совместно с Минобрнауки.

- Берете ли вы рискованные идеи? Какие самые "безумные" из предложенных проектов вам запомнились? Какие в итоге реализовались?

- Любая прорывная разработка в той или иной степени сопряжена с риском. Мы рискуем, но стараемся делать это максимально ответственно.

Все проекты проходят многоступенчатую систему отбора, в отдельных случаях для снижения риска неудачи практикуется постановка аванпроекта. По его результатам принимается решение о целесообразности продолжения работы, формируется техническое задание и договор на проект. Как результат - из более чем 80 реализованных фондом проектов только пять стали неудачными или частично неудачными. Но даже если проект закрывается по какой-либо причине, его научные результаты востребованы и используются в других разработках.

При этом фонд всегда готов поддержать самые смелые идеи. Так, на этапе запуска проекта "Витязь-Д" мы слышали немало пессимистичных прогнозов относительно его результатов, были вполне обоснованные вопросы о возможности обеспечения надежной связи с аппаратом на больших глубинах, стойкости материалов к запредельному давлению и так далее.

Мы пошли на риск, и он полностью себя оправдал. "Витязь-Д" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины

АНПА "Витязь-Д" после погружения на дно Марианской впадины в Тихом океане Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

- Расскажите о такой вашей интересной работе, которая ведется сейчас, как возвращаемая ракета-носитель "Крыло-СВ". Создан ли уже летный демонстратор? Когда первый полет возвращаемой ракеты?

- Работы по проекту стартовали 1 июля 2020 года на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения, где сформирована лаборатория фонда со штатом более чем 80 сотрудников. Первые полгода деятельность лаборатории будет сконцентрирована на компьютерном моделировании демонстратора, которое должно подтвердить правильность выбранных нами решений, и уже исходя из результатов моделирования мы приступим непосредственно к работе с "железом". Надеемся, что первый полет возвращаемой ступени состоится не позднее 2022 года.

- Какой двигатель будет у данной ракеты?

- В 2020 году завершен аванпроект, в рамках которого определен технический облик изделия. Двигатель будет работать на сжиженном природном газе и кислороде, то есть полностью экологически чистых компонентах. Такая силовая установка хорошо подходит для многоразовых носителей, поскольку она не нуждается в длительном послеполетном обслуживании. Впервые в мире в двигателе будет применен гибридный турбоэлектрический насосный агрегат. На демонстраторе будет использоваться одна, на полноразмерном носителе - пакет из восьми установок.

Ракета-носитель "Крыло-СВ" Источник изображения: © Пресс-служба ФПИ

Начало работ по созданию двигателя запланировано на октябрь 2020 года, разработка изделия будет вестись специалистами Конструкторского бюро химического машиностроения им. А.М. Исаева

- Технология погружения в анабиоз, разработанная и испытанная специалистами ФПИ, уже передана заказчикам? Кто ее будет использовать?

- В рамках данного проекта разработана технология спасения человека в условиях гипоксии и угрозы развития терминальных состояний. В ходе экспериментов на животных установлено, что созданная рецептура снижает метаболизм животного в два-три раза, что способствует удлинению продолжительности "золотого часа" при кровопотере до трех часов, обеспечивает выживание животных в условиях смертельной гипоксии в 15 раз, а в условиях пониженных температур - в пять раз.

В настоящее время проводятся эксперименты по оценке эффективности и безопасности рецептуры на животных вне рамок проекта фонда. Минздраву России для проведения клинических исследований на людях требуется окончательно отработанная и неоднократно проверенная рецептура, над этим сегодня работает Институт биофизики клетки РАН.

- Какие вы сейчас ведете разработки в сфере двигателестроения? Когда состоится первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников? На каком самолете будет испытываться двигатель?

- С двигателестроением связан достаточно широкий пласт проектов. В январе 2020 года завершен проект по созданию перспективного авиационного роторно-поршневого двигателя, в конструкции которого применены устойчивые к износу инновационные композиционные материалы.

Буквально на днях впервые в России состоялись летные испытания разработанного в рамках совместного проекта фонда и ФГУП "ВИАМ" авиационного газотурбинного двигателя, изготовленного методом 3D-печати. В середине июля впервые в мире испытана единая высокотемпературная сверхпроводниковая (ВТСП) платформа, состоящая из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя. Платформа войдет в состав авиационной гибридной силовой установки, разрабатываемой Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. Летные испытания запланированы на 2020-2021 годы, в качестве летающей лаборатории будет использован самолет Як-40.

- Могли бы рассказать, какие работы ведутся в рамках проекта "Солдат будущего" по расширению предельных психофизиологических способностей человека?

- Этой тематикой в данный момент мы не занимаемся. В то же время научно-техническим советом фонда поддержан проект по разработке перспективных технологий обеспечения профессиональной надежности военнослужащих.

По замыслу проекта планируется создать новую систему объективных методов глубокого зондирования психофизиологических функций военного специалиста, составляющих биологическую основу его успешной профессиональной деятельности в различных условиях - от длительной монотонной работы до ситуаций, требующих мгновенных решений в условиях выраженного стресса и угрозы для жизни.

Предполагается, что такая перспективная система объективной углубленной оценки психофизиологического портрета человека обеспечит наиболее качественный профессиональный отбор военнослужащих и персонификацию программ их подготовки по целевым военным специальностям. Работы по проекту планируется начать в следующем году.

Беседовала Милена Синева