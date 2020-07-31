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Военное обозрение

Действия Су-30МКИ и Rafale позволят противостоять возможному налёту китайских J-20 - индийский маршал

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Источник изображения: topwar.ru

Получение Индией пяти французских истребителей «Рафаль» прокомментировал бывший главком индийских ВВС маршал авиации Бирендер Дханоа. По его словам, это замечательные самолёты, которые оснащены «продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и современным ракетным вооружением в виде управляемых ракет Meteor и крылатых ракет SCALP».

В своём интервью индийским СМИ маршал Дханоа, которого называют «архитектором ударов по позициям террористов в Балакоте в феврале 2019 года», не обошёл мимо темы непростых индо-китайских отношений.

Бирендер Дханоа:

Поскольку Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сконцентрирована на возможном наступлении на бесплодном Тибетском плато, ВВС Индии с истребителями «Рафаль» в качестве основного оружия, как наконечника копья, могут решить исход битвы. Это произойдёт, если в регионе будет поднят красный флаг войны.

Индийский маршал заявил, что признаёт факт угрозы со стороны китайских истребителей нового поколения J-20, но при этом добавляет:

Совместные действия Су-30МКИ и Rafale позволят противостоять возможному налёту китайских J-20 в случае неблагоприятного развития ситуации. В этом случае основная угроза будет исходить не от истребителей J-20, а от их наземных систем. Как я уже говорил в прошлом, «Рафаль» меняет правила игры.

Далее индийский маршал говорит о том, что если китайские истребители J-20 так хороши, то почему ВВС Китая используют российские Су-30 и Су-35, когда сталкиваются с реальной угрозой.

По словам Дханоа, даже союзник Китая Пакистан чаще использует американские F-16, а если применяет пакистано-китайские JF-17, то с установленными на них шведскими системами раннего предупреждения, европейскими радарами и турецким комплексом прицеливания. Бирендер Дханоа считает это лишним доказательством ненадёжности и низкой функциональности военных самолётов китайского (или совместного с Китаем) производства.

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Швеция
Продукция
F-16
FC-1
J-20
Meteor MBDA
Rafale
Су-30
Су-30МК
Су-35
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