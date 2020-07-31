В РФ организовали серийное производство "противокрышевых" мин - источник

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные получают специальные противотанковые мины, которые позволяют поражать башню бронетехники, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время развернуто серийное производство таких мин, ведутся поставки в интересах Минобороны РФ",- сказал собеседник агентства.

По его словам, поставки пока идут небольшими партиями.

В 2018 году газета "Известия" сообщила, что российские военные получат "противотанкового часового" - первую противокрышевую мину ПТКМ-1Р.

"Благодаря чувствительным электронным датчикам и "умной" начинке она способна самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его специальным выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищенной стороны - сверху",- сообщала газета.

Согласно статье, при обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону.