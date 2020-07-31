Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Сеуле заявили о «важности» присутствия американских войск в Южной Корее

133
0
0
USA_South-Korea
Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Республика Корея и США разделяют понимание «роли и важности» американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, заявил официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны полковник Мун Хон Сик.

Комментируя данные о выводе части американских военнослужащих из Германии и отвечая на вопрос о возможности такого же развития ситуации в Южной Корее, Мун Хон Сик отметил, что Вашингтон и Сеул "не обсуждали вопрос об изменении численности американских войск", передает ТАСС.

"Республика Корея и США разделяют понимание роли и важности американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", – заявил южнокорейский военный.

Напомним, 17 июля стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее на фоне сохраняющихся между странами разногласий по оборонным расходам.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
21.02.2020
The Economist (Великобритания): битва за ближневосточный рынок вооружений накаляется
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
23.11.2018
Новый рейтинг: российская армия слабее ВС США
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
18.08.2017
История с украинскими двигателями для КНДР рассыпается на глазах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России