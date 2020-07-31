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Военное обозрение

Во Франции началась сборка первого в мире международного термоядерного реактора: Россия участвует

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Источник изображения: topwar.ru

В политическом и военно-политическом плане мир испытывает очевидную турбулентность. И в этот момент по-настоящему знаковым событием, которое показывает возможность продуктивного сотрудничества даже между геополитическими оппонентами, стало начало работ по сборке первого в мире термоядерного реактора.

Термоядерный реактор ITER собирают на территории Франции. В работе участвуют специалисты из самой Франции, других стран ЕС, а также из России, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Казахстана, Индии. К проекту привлечены многие компании из других стран мира.

Подготовка к строительству во французском местечке Карадаш началась ещё в 2007 году. А само первоначальное соглашение было подписано в уже далёком 1992 году. Речь идёт о работах по созданию экспериментального международного термоядерного реактора.

На церемонии начала сборки ТЯР (термоядерного реактора) присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в работу реактор планируют запустить в 2025 году. Тогда же начнётся серия научно-практических экспериментов с дейтерий-тритиевой плазмой.

Источник изображения: topwar.ru

Планируемый объём мощности – 700 МВт (вполне сопоставим с работающими «обычными» реакторами на АЭС). Однако ценность ITER не в его мощности, а в том, что с его помощью можно изучать физические процессы, протекающие при условиях, которые будут создаваться внутри ТЯР.

Видео о реакторе от 2015 года:

Видео от 2020 года:

В работах со стороны России участвуют Курчатовский институт, Институт ядерной физики и др.

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