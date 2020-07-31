«Дальше от границ России»: на Западе комментируют перенос американского штаба из Германии в Бельгию

Источник изображения: Фейсбук/армия США в Европе

На Западе комментируют решение командования войсками США о переносе штаба американских сил в Европы из Германии в Бельгию. До настоящего момента такой штаб располагался в немецком Штутгарте, а теперь Пентагон решил перенести его в бельгийский Монс.

Об этом сообщил командующий объединёнными силами США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Это заявление прозвучало на фоне известия с конкретными цифрами вывода американских войск из ФРГ. Так, глава Пентагона сообщил, что из Германии США выводят 11,9 тысяч своих военных, из которых 6,4 тысячи вернутся в Соединённые Штаты, а остальные будут переброшены в другие страны НАТО. Наибольшее число из оставшихся выведут в Италию и ту же Бельгию.

Весьма ревностно к этим шагам Вашингтона относятся в Варшаве. Польские СМИ дали понять, что у властей Польши была «надежда» на то, что из Германии будут переброшены несколько тысяч американских военнослужащих. Теперь оказывается, что «в лучшем случае» - несколько сотен. Также в Польше считали, что и штаб Европейского командования США могли бы перенести на их территорию, но Вашингтон выбрал Бельгию.

В самих США по поводу переноса штаба Европейского командования высказываются по-разному. В частности, появились и заявления о том, что «штаб решили перевести западнее - дальше от границ России». Причём одни видят в этом чуть ли не «сговор» Трампа и Путина, а другие – «цель больше защитить американское военное управления от возможным кибератак со стороны России».

Тем временем, комментируя вывод существенной части войск из Германии, Трамп вновь заявил, что не понимает, по какой причине нужно "защищать Германию от России", если Германия "покупает у России энергоносители на миллиарды долларов".